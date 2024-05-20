“حقيقة أم شائعة” .. حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة تونس 2024 ل500 دينار تونسي

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بالرد عن الاخبار المتداولة مؤخرا والتي تخص حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة لأكثر من 200 دينار تونسي نافية تلك الأخبار والتي تقوم الوزارة بمنحها للأفراد والأسر الاكثر احتياجا و الاشد فقرا لتحسين المستوى المعيشي، ومن أجل عيش حياة كريمة للفرد التونسي فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العام والغلاء المبالغ فيه فى الأسعار .

زيادة منحة العائلات المعوزة لأكثر من 200 دينار تونسي

يبحث الكثير من المواطنين التونسيين عبر موقع التواصل المختلفة عن حقيقة الأخبار التي تم انتشارها مؤخرا عن حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة لأكثر من 200 دينار تونسي، لذا قامت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتأكيد أن تلك الاقاويل مجرد إشاعات وليس لها أي أساس من الصحة، وإنه في حال زيادة المنحة يكون الإعلان فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

شروط منحة العائلات المعوزة 2024 بتونس رابط التسجيل في منحة تونس

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بإيضاح الشروط الواجب توفرها في من يحق لهم التقديم على منحة العائلات المعوزة 2024 نوضحها فيما يلي: