“حقيقة أم شائعة” .. حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة تونس 2024 ل500 دينار تونسي

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بالرد عن الاخبار المتداولة مؤخرا والتي تخص حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة لأكثر من 200 دينار تونسي نافية تلك الأخبار والتي تقوم الوزارة بمنحها للأفراد والأسر الاكثر احتياجا و الاشد فقرا لتحسين المستوى المعيشي، ومن أجل عيش حياة كريمة للفرد التونسي فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العام والغلاء المبالغ فيه فى الأسعار .
زيادة منحة العائلات المعوزة لأكثر من 200 دينار تونسي
يبحث الكثير من المواطنين التونسيين عبر موقع التواصل المختلفة عن حقيقة الأخبار التي تم انتشارها مؤخرا عن حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة لأكثر من 200 دينار تونسي، لذا قامت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتأكيد أن تلك الاقاويل مجرد إشاعات وليس لها أي أساس من الصحة، وإنه في حال زيادة المنحة يكون الإعلان فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
شروط منحة العائلات المعوزة 2024 بتونس رابط التسجيل في منحة تونس
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بإيضاح الشروط الواجب توفرها في من يحق لهم التقديم على منحة العائلات المعوزة 2024 نوضحها فيما يلي:
- أولا: يجب أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية التونسية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي التونسية.
- ثانيا: يجب أن يتخطى عمر المتقدم 18 عام.
- ثالثا: عدم تخطي الدخل الثابت الشهري للأسرة المتقدمة التي يكون عدد أفرادها خمسة أفراد مبلغ 630 دينار تونسي.
- رابعا: عدم تخطي الدخل الثابت الشهري للأسرة المتقدمة التي يكون عدد افرادها ثلاثة أو أربعة أفراد الا يتعدى الدخل الشهري للأسرة 472.5 دينار تونسي.
- خامساً: يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة المتقدمة لطلب المنحة مبلغ 315 دينار تونسي في حالة إن كان عدد الأسرة الطالبة للحصول على المنحة فردين فقط.