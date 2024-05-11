“استعلم هُنـــا csb.gov.jo“.. رابط الاستعلام عن الترتيب التنافسي في الاردن 2024 والشروط المطلوبة

تسعى الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل على الحد من البطالة المتواجدة داخل المملكة، لذلك قامت الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية بتخصيص موقع الكتروني حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام عن الترتيب التنافسي للوظائف داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ونوضح فيما يلى المواعيد الخاصة التي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة لإجراء المقابلة الشخصية للأفراد الراغبين في التوظيف.

رابط الاستعلام عن الترتيب التنافسي في الاردن 2024

قام ديوان الخدمة المدنية داخل المملكة بتحديد كيفية الاستعلام عن الترتيب التنافسي في الأردن 2024 وذلك عن طريق بعض النقاط نبينها فيما يلي:

أولا: يجب الدخول الى الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية.

ثانيا: لابد من إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم.

ثالثا: اضافه تاريخ الميلاد الخاص بالمستعلم في الخانة المحددة لذلك، ثم النقر على دخول.

رابعا: بعد النقر على دخول ستظهر النتيجة الخاصة بالمستعلم.

كما قام ديوان الخدمة المدنية بتوفير رقم هاتف بسهوله الوصول الى نتيجة الاستعلام وذلك تيسيرا على مواطني المملكة وهو الرقم 065008080 ثم يقوم المستعلم بالضغط على رقم 4 ثم الضغط على رقم 2 ومعرفة النتيجة الخاصة به.

ميعاد المقابلة الشخصية في الاختبار التنافسي في الاردن 2024

قامت الجهات المختصة بتحديد ميعاد المقابلة الشخصيه للافراد الذين تم قبولهم في الاختبار الإلكتروني كما قام ديوان الخدمة المدنية بتحديد المدة الخاصة للامتحان بحد أقصى ساعتين ونصف.

شروط القبول في ديوان الخدمة المدنية في الاردن 2024

قام ديوان الخدمة المدنية بتحديد عدة شروط حتى يتم القبول للمتقدمين للامتحان في ديوان الخدمة المدنية نبينها فيما يلي: