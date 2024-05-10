“أعرف حالًا” .. قوائم أسماء الشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 بالاسم

يريد الاطلاع على قوائم أسماء الشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق عدد كبير من المواطنين، حتى يستطيعوا الاستعلام عن الأسماء الخاصة بهم بالرعاية، ويتعرفوا على حالة الطلب التي تتعلق بهم، إذ أن الأشخاص الذين سجلوا طلب للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق، بإمكانهم الاستعلام الآن عن هذا الطلب.

قوائم أسماء الشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

في الواقع أن قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق من أبرز القوائم وأهمها التي يتم البحث عنها بجوجل، من جانب عدد هائل من المواطنين العراقيين، إذ أنه يتم العمل بالوقت الجاري نحو إتمام فرز جميع هذه القوائم، وهذا للاستعداد لصرف الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية، للأسر المستحقة فحسب، ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بفتخ باب التسجيل للحصول على هذا الدعم، إن كان المتقدم متوفر به الشروط المحددة من قبل الوزارة، ويمكنك معرفة هذه القوائم التي تم قبولها لتحصل على الدعم، بواسطة دخولك على رابط الوزارة.

خطوات استعلام قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

من الممكن أن ينتقل المواطنين الذين سجلوا بالرعاية الاجتماعية العراق، إلى رابط الوزارة الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثم يسيروا على الخطوات التالية، ليستعلموا عن الأسماء المشمولة بالرعاية، وفيما يلي هذه الخطوات: